Внучка Кеннеди сообщила о смертельном диагнозе

Внучка Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила о своем диагнозе терминальная лейкемия

Внучка бывшего президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила, что ей диагностировали рак крови. Об этом она написала в статье для журнала The New Yorker.

34-летняя женщина уточнила, что врачи обнаружили у нее острую миелоидную лейкемию с редкой мутацией. в терминальной стадии. Это произошло после того, как она родила второго ребенка в мае 2024 года. По ее словам, медики заметили повышенный уровень лейкоцитов в ее крови.

Шлоссберг добавила, что во время последнего обследования врачи сообщили ей, что ей осталось жить, возможно, один год.

