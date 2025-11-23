Мир
03:43, 23 ноября 2025

Внучка Кеннеди сообщила о смертельном диагнозе

Внучка Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила о своем диагнозе терминальная лейкемия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Внучка бывшего президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг сообщила, что ей диагностировали рак крови. Об этом она написала в статье для журнала The New Yorker.

34-летняя женщина уточнила, что врачи обнаружили у нее острую миелоидную лейкемию с редкой мутацией. в терминальной стадии. Это произошло после того, как она родила второго ребенка в мае 2024 года. По ее словам, медики заметили повышенный уровень лейкоцитов в ее крови.

Шлоссберг добавила, что во время последнего обследования врачи сообщили ей, что ей осталось жить, возможно, один год.

Ранее бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. Он проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии. На данный момент неясно, потребуется ли Байдену какая-либо другая терапия.

