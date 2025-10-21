Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:57, 21 октября 2025Мир

Байден завершил курс лучевой терапии в рамках лечения рака

CBS: Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты в Филадельфии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. Об этом сообщила представительница экс-лидера США Келли Скалли, передает телеканал CBS.

Уточняется, что Байден проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии. «Однако это не означает окончания его лечения», — отмечает телеканал. На данный момент неясно, потребуется ли Байдену какая-либо другая терапия.

По словам Скалли, политик позвонил в звонок в понедельник, 20 октября (многие онкоцентры рекомендуют пациентам, завершившим лечение рака, проводить церемонию «звона колокола» в больнице, чтобы сообщить о своем прогрессе и подбодрить других пациентов — прим. «Ленты.ру»).

О том, что Джо Байден начал новый этап лечения рака простаты, сообщалось ранее в октябре. Тогда сообщалось, что лечение предполагает лучевую терапию и гормональное лечение. О том, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты, стало известно в мае этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали об изгнании Зеленского из Белого дома

    Пациент устроил пожар в российской больнице

    Ликвидирован растерзавший четверых детей волк-людоед

    Байден завершил курс лучевой терапии в рамках лечения рака

    В бригаде ВСУ удивились заявлениям Зеленского о ситуации на фронте

    Экс-губернатор проиграл Малахову суд на 120 миллионов рублей

    Мэра Лондона уличили в замалчивании проблемы банд педофилов

    ВС России ликвидировали наемников из ЮАР под Купянском

    Нововведение в популярной сети супермаркетов возмутило американцев

    Жена наняла частного детектива и нашла у мужа кое-что посерьезнее любовницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости