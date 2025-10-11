Мир
16:57, 11 октября 2025Мир

Байден начал новый курс лечения от рака

NBS: Байден начал новый этап лечения рака и проходит лучевую терапию
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Бывший президент США Джо Байден начал новый этап лечения рака простаты. Об этом сообщил представитель экс-руководителя США, пишет NBC.

По его словам, новый этап лечения предполагает лучевую терапию и гормональное лечение.

О том, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты, стало известно в мае этого года. Газета The Washington Post тогда писала, что Байден мог заболеть раком простаты еще во время своего пребывания на посту главы государства, но скрывать эту информацию.

Сам Байден, комментируя ситуацию, написал, что начал лечение от онкологического заболевания, рак не затронул другие органы. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что находится под наблюдением известного хирурга, который сам успешно поборол рак. Он добавил, что его прогноз на будущее остается положительным.

