Япония оказалась под угрозой остаться без панд из-за Китая

Япония может остаться без панд в зоопарках из-за обострения отношений с КНР

Япония столкнулась с риском остаться без панд в зоопарках из-за ухудшения отношений с Китаем на фоне заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу ситуации с Тайванем. Об этом сообщает Kyodo.

Токийский зоопарк в настоящее время держит двух гигантских панд Сяо Сяо и Лей Лей, однако договор заканчивается в феврале 2026 года. Панды являются единственными представителями этого вида в Японии. Их планируют вернуть в Китай.

Сотрудники зоопарка и посетители выражают обеспокоенность нарастающими политическими трениями, опасаясь, что панды могут покинуть Японию. Глава Ассоциации японо-китайской дружбы Юкинори Екоми отметил, что панды — посланники мира между странами. Он выразил надежду на разрешение текущей ситуации без ущерба для обмена животными.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что кризис в Тайване может представлять экзистенциальную угрозу для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться правом на коллективную самооборону. В МИД Китая заявили, что Такаити «грубым образом» вмешалась во внутренние дела КНР.

Из-за обострения отношений в Китае отозвали показ нескольких японских фильмов.