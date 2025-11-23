Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 23 ноября 2025Мир

Япония оказалась под угрозой остаться без панд из-за Китая

Япония может остаться без панд в зоопарках из-за обострения отношений с КНР
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Foreverhappy / Shutterstock / Fotodom

Япония столкнулась с риском остаться без панд в зоопарках из-за ухудшения отношений с Китаем на фоне заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу ситуации с Тайванем. Об этом сообщает Kyodo.

Токийский зоопарк в настоящее время держит двух гигантских панд Сяо Сяо и Лей Лей, однако договор заканчивается в феврале 2026 года. Панды являются единственными представителями этого вида в Японии. Их планируют вернуть в Китай.

Сотрудники зоопарка и посетители выражают обеспокоенность нарастающими политическими трениями, опасаясь, что панды могут покинуть Японию. Глава Ассоциации японо-китайской дружбы Юкинори Екоми отметил, что панды — посланники мира между странами. Он выразил надежду на разрешение текущей ситуации без ущерба для обмена животными.

Материалы по теме:
«Быстро, жестко и с удовольствием» Трамп грозит начать войну сразу с двумя странами. Почему он больше не хочет быть миротворцем?
«Быстро, жестко и с удовольствием»Трамп грозит начать войну сразу с двумя странами. Почему он больше не хочет быть миротворцем?
14 ноября 2025
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): что это, какие страны входят, перспективы развития
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС):что это, какие страны входят, перспективы развития
19 сентября 2025

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что кризис в Тайване может представлять экзистенциальную угрозу для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться правом на коллективную самооборону. В МИД Китая заявили, что Такаити «грубым образом» вмешалась во внутренние дела КНР.

Из-за обострения отношений в Китае отозвали показ нескольких японских фильмов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве задумали ввести одну из самых жестких мер против России. На что рассчитывает Вильнюс?

    Страна-хозяйка саммита G20 высказалась об отсутствии США на мероприятии

    Сотни тысяч украинцев оказались под угрозой потери легального статуса в США

    Президент РПЛ рассказал о близости возвращения пива на стадионы

    Стал известен ответ Европы на мирный план Трампа по Украине

    Россиянин описал жизнь в США фразой «наркоманы — шоу в прямом эфире»

    Президент Польши высказался о мирном плане Трампа по Украине

    В Россию завезли рекордно много грузинского вина

    Пушилин рассказал о действиях ВСУ на одном из направлений

    Панарин набрал 20-е очко в сезоне НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости