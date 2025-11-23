Зеленский раскрыл детали переговоров с Францией в Женеве

Зеленский заявил о важности диалога для урегулирования на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. Подробности беседы он раскрыл в своем Telegram-канале.

«Наши команды в Женеве работают с партнерами, и очень важно, чтобы был практический результат и чтобы это приближало Украину и всю Европу к надежному миру и безопасности. Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы», — заявил он.

По словам Зеленского, лидерство Вашингтона в процессе урегулирования конфликта важно, Украина благодарна за все, что США и американский лидер Дональд Трамп делают ради безопасности.

Ранее Трамп впервые использовал кавычки, чтобы написать о властях Украины. Он заявил, что Киев не выразил Вашингтону благодарности за помощь в урегулировании украинского кризиса.