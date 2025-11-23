Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:11, 23 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали переговоров с Францией в Женеве

Зеленский заявил о важности диалога для урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. Подробности беседы он раскрыл в своем Telegram-канале.

«Наши команды в Женеве работают с партнерами, и очень важно, чтобы был практический результат и чтобы это приближало Украину и всю Европу к надежному миру и безопасности. Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы», — заявил он.

По словам Зеленского, лидерство Вашингтона в процессе урегулирования конфликта важно, Украина благодарна за все, что США и американский лидер Дональд Трамп делают ради безопасности.

Ранее Трамп впервые использовал кавычки, чтобы написать о властях Украины. Он заявил, что Киев не выразил Вашингтону благодарности за помощь в урегулировании украинского кризиса.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Францией в Женеве

    В Минобороны РФ заявили о последних резервах выдыхающихся под Красноармейском ВСУ

    План Украины и Европы по обмену территориями оценили

    «Динамо» одержало разгромную победу после ухода Карпина

    Зеленского заподозрили в страхе афишировать свою позицию по мирному плану США

    Фанаты Дженнифер Лопес поставили на место хейтера ее откровенных нарядов

    Глава Минфина США назвал провальными европейские санкции против России

    Музыкантов группы «Стоптайм» отпустили из-под стражи

    Высокопоставленный украинский чиновник завел страницу в соцсети из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости