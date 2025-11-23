Трамп использовал кавычки, чтобы написать украинское руководство

Президент США Дональд Трамп впервые использовал кавычки, чтобы написать о властях Украины. Он сделал это в своем посте на странице в социальной сети Truth Social.

«Украинское "руководство" выразило нулевую благодарность на наши [американские] усилия [по урегулированию конфликта]», — написал он.

Он подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной является жестоким и ужасным. Он также отметил, что при сильном и надлежащем руководстве США и Украины он никогда бы не начался.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают продавать странам НАТО огромные партии оружия для последующих поставок Вооруженным силам Украины. По словам Трампа, бывший американский лидер Джо Байден делал это для Украины бесплатно.