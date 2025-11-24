Культура
20:19, 24 ноября 2025Культура

91-летнюю Брижит Бардо срочно госпитализировали

91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали в Тулоне с неизвестным заболеванием
Андрей Шеньшаков

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Легендарная французская актриса Брижит Бардо была госпитализирована в одну из клиник Тулона. Об этом пишет газета Var-Matin со ссылкой на инсайдеров.

По информации источника, 91-летнюю Бардо поместили в больницу «Сен-Жан» примерно 10 дней назад. Сейчас она находится под наблюдением врачей, хотя до сих пор неизвестно, из-за какого именно недуга.

16 октября сообщалось, что Брижит была госпитализирована с «серьезным заболеванием». В той же частной больнице в Тулоне ей до этого провели операцию.

Ранее стало известно, что Брижит Бардо испытывает серьезные проблемы со здоровьем и уже три недели находится в больнице.

