Наука и техника
06:49, 24 ноября 2025Наука и техника

Астроном заявил о резкой смене курса «инопланетного корабля» в Солнечной системе

Астроном Леб: 3I/ATLAS мог взять курс на Юпитер, чтобы доставить к нему спутники
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: NASA/ESA / Global Look Press

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по одной из версий, имеет инопланетное происхождение, резко сменил курс в Солнечной системе. Он может направляться к Юпитеру, чтобы доставить к нему технологические устройства, рассказал в своем блоге ученый Гарвардского университета Ави Леб.

«С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера — так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца», — пояснил астроном.

Леб полагает, что недавнее негравитационное ускорение «инопланетного корабля» могло быть связано с коррекцией курса относительно Юпитера, и уровень этого ускорения был специально настроен. Теперь, если специалисты найдут какие-либо технологичные спутники Юпитера, можно будет утверждать, что планета интересна для внеземной цивилизации.

Ранее в НАСА оценили опасность объекта 3I/ATLAS для землян. В ведомстве подчеркнули, что межзвездный объект является кометой естественного происхождения и достаточно удален от Земли.

