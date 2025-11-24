Дочь и внук информатора разведки СССР получили российские паспорта

Нарышкин вручил паспорта РФ дочери и внуку информатора разведки СССР Пака

Дочь и внук французского информатора разведки СССР Жоржа Пака получили российские паспорта из рук директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина. Кадры вручения документов показал телеканал «Россия-1».

Во время церемонии в штаб-квартире СВР Нарышкин заявил, что Пак, сотрудничая с разведкой СССР, не преследовал никаких материальных или корыстных целей.

«Его сотрудничество с советской разведкой строилось на твердой идейной и нравственной основе», — заявил директор службы.

Ранее правительство России упростило выдачу паспортов людям, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии. Постановление принято в рамках реализации программы президента России по приему в гражданство РФ жителей Южной Осетии и Абхазии.