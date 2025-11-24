Названы способы не отравиться готовой едой из торговых сетей

Эксперт по продуктам Анищенкова предостерегла россиян от суши из торговых сетей

Новости об отравлениях из-за купленных в торговых сетях блюд появляются регулярно, указала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова. О том, как уберечься от пищевых рисков при приобретении готовой еды в магазинах, она рассказала «Ленте.ру».

Лучше всего приобретать еду, которая хранится в пластиковых контейнерах, запаянных пленкой, отметила эксперт, так как полимерные материалы надежнее защищают блюда от внешнего воздействия. Она также рекомендовала внимательно осматривать упаковку на предмет целостности. Вздувшаяся пленка, конденсат внутри лотка, проколы, вмятины и прочие повреждения могут сигнализировать о порче блюда.

Также обращайте внимание на то, чтобы на упаковке была вся информация о производителе, сроках годности, составе и тому подобном. Если подобные данные отсутствуют, закрашены или нанесены некачественной печатью, то с высокой вероятностью перед вами некачественный продукт или вовсе фальсификат Ольга Анищенкова эксперт по продуктам питания

Собеседница «Ленты.ру» посоветовала приобретать пищу с запасом срока годности не менее 2-4 дней.

«Некоторые торговые сети снижают цены на блюда, чей срок годности скоро истекает. Подобные условия могут показаться привлекательными, однако учтите, что продукт уже мог начать приходить в негодность, несмотря на заявленный запас в несколько часов или одни сутки. А пока вы донесете его до дома, процесс порчи лишь ускорится», — сообщила она.

Готовые блюда, по словам эксперта, должны храниться при температуре от плюс 2 до 6 градусов. Если витрина слишком теплая, у нее плохо работает вентиляция или на стекле образовался конденсат, от покупки продуктов лучше воздержаться, обозначила Анищенкова.

«Также обращайте внимание на то, как на полках поддерживается чистота, нет ли на лотках следов грязи. Если вы покупаете еду в кулинарном отделе, то следите за тем, чтобы витрина охлаждалась и была закрыта стеклом, а продавцы накладывают пищу не голыми руками, а используют перчатки и специальные инструменты, будь то щипцы или лопатки», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Среди готовых блюд, по ее словам, в группу наибольшего риска входят онигири, суши и другие продукты, в составе которых присутствует сырая рыба. Если от пищи исходит кисловатый запах, рис жестковат на вкус, а нори выглядят влажными, лучше не рисковать и сразу выбросить продукт, считает эксперт. Также она призвала быть осторожными при покупке салатов, заправленных майонезом, и других блюд, в чьем составе есть соусы, так как они ускоряют порчу.

Ранее российские рестораторы направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором пожаловались на неравные условия ведения бизнеса из-за условий реализации готовой еды в торговых сетях.

