Рестораторы пожаловались на требования к хранению готовой еды в торговых сетях

Рестораторы пожаловались в Госдуму на условия хранения готовой еды в магазинах

Российские рестораторы направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором пожаловались на неравные условия ведения бизнеса из-за условий реализации готовой еды в торговых сетях. Копия письма президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В последние годы наблюдается устойчивая тенденция — многие торговые сети активно развивают направление продажи готовых блюд, фактически оказывая те же услуги, что и предприятия общественного питания, вплоть до организации зон приема пищи. При этом к таким торговым точкам применяются иные, менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе», — сказано в письме.

По мнению ресторатора, из-за этого к одному и тому же формату услуг предъявляют разные условия реализации. Это же, по словам Бухарова, формирует нечестную конкуренцию, так как рестораны вкладывают большие средства в оборудование, вентиляцию, водоочистку, обучение персонала, соблюдение санитарных норм и регулярные проверки качества, контроль за сроками и условиями хранения.

Мы убеждены, что «готовая еда», реализуемая в торговых залах, по сути, является

продукцией общественного питания и должна регулироваться по тем же принципам, что и

деятельность кафе и ресторанов. Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров России

«В торговых же залах, где готовится и реализуется еда, зачастую отсутствует четкое разграничение производственных и потребительских зон, не обеспечивается должный уровень санитарного контроля и товарного соседства. При этом такая продукция поступает к покупателям по более низкой цене, что достигается не только за счет масштабов бизнеса, но и за счет отсутствия требований к оборудованию, помещениям и процессам», — сказано в письме.

