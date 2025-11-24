Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:36, 24 ноября 2025Силовые структуры

Экс-бухгалтеров российского СИЗО обязали возместить ущерб на миллионы рублей

В Краснодаре суд взыскал с экс-бухгалтеров СИЗО миллионы в возмещение ущерба
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Краснодарский краевой суд взыскал с бывших бухгалтеров ФКУ СИЗО-2 Лилии Катковой и Юлии Толчеевой 9,5 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, с 2017 по 2022 год бухгалтеры получили в банкоматах и не внесли в кассу следственного изолятора наличные. А чтобы скрыть следы преступления, фигурантки фальсифицировали бухгалтерию.

В результате было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Ущерб бюджету составил 90 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского сообщили о полной переработке плана Трампа

    Ушаков ответил на вопрос о приемлемости плана США по Украине для России

    Нападение рыбы-триггера на россиянина на курорте богачей попало на видео

    Похудевший на 83 килограмма певец побрился впервые за 10 лет

    Предложен новый механизм защиты жилья от мошенников

    В России оценили темпы роста безналичных платежей

    Туктамышева пожаловалась на преследования со стороны сталкера

    В Кремле оценили европейский план по Украине

    В Кремле высказались о проекте плана по Украине

    Кадыров опубликовал обращение в день 18-летия сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости