Экс-бухгалтеров российского СИЗО обязали возместить ущерб на миллионы рублей

В Краснодаре суд взыскал с экс-бухгалтеров СИЗО миллионы в возмещение ущерба

Краснодарский краевой суд взыскал с бывших бухгалтеров ФКУ СИЗО-2 Лилии Катковой и Юлии Толчеевой 9,5 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, с 2017 по 2022 год бухгалтеры получили в банкоматах и не внесли в кассу следственного изолятора наличные. А чтобы скрыть следы преступления, фигурантки фальсифицировали бухгалтерию.

В результате было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Ущерб бюджету составил 90 миллионов рублей.

