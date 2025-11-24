Силовые структуры
Получившая миллионы рублей российская судья оказалась под следствием

ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска Петровой за ₽3 млн взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении судьи из Курска Ольги Петровой, получившей три миллиона рублей в качестве взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ВККС Николая Тимошина.

С соответствующей просьбой в Высшую квалификационную коллегию судей обратился глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По данным следствия, Петрова получила три миллиона рублей за то, чтобы назначить обвиняемой по статье о покушении на мошенничество наказания, не связанного с лишением свободы. Отмечается, что эту сумму ей передал посредник. Сейчас судье грозит 15 лет лишения свободы.

По информации агентства, на заседании она выступила против возбуждения уголовного дела и заявила, что это попытка преследования из-за ее профессиональной деятельности. Она сказала, что проводимые в ее отношении оперативно-розыскные мероприятия не были должным образом санкционированы. Петрова отметила, что у нее безупречная репутация и положительные характеристики. Она рассказала, что за 20 лет работы не приобрели ни недвижимости, ни машины, и что проживает в служебной однокомнатной квартире, которая не находится в ее собственности.

«Безусловно, с коррупцией в суде бороться нужно, но заниматься охотой на ведьм не стоит», — подчеркнул адвокат Петровой Андрей Гривцов.

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества стоимостью 9 миллиардов рублей, владельцами которого значатся судья Верховного суда Виктор Момотов и его компаньоны Иван и Андрей Марченко.

