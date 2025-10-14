Силовые структуры
16:39, 14 октября 2025Силовые структуры

Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

Суд Москвы изъял у экс-судьи Момотова активы на ₽9 млрд по иску Генпрокуратуры
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Останкинский суд Москвы постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества стоимостью 9 миллиардов рублей, владельцами которого значатся судья Верховного суда Виктор Момотов и его компаньоны Иван и Андрей Марченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Активы конфискованы в пользу государства в рамках антикоррупционного законодательства. Слушания по иску заняли три заседания. Решение должно быть исполнено немедленно, чтобы исключить незаконное обогащение ответчиков через подконтрольные им фирмы.

Момотов заявлял суду, что все антикоррупционные проверки в отношении него не выявили никаких нарушений. Он отметил, что его приобретения были только за счет заработной платы, что легко проверить. Экс-судья сначала не явился на заседание 14 октября, его адвокат заявил о плохом самочувствии, но позже Момотов все же приехал в суд.

Государству отойдут 100 объектов недвижимости, прежде всего сеть отелей Marton. С этого бизнеса Момотов регулярно получал доход.

