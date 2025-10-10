Силовые структуры
11:41, 10 октября 2025Силовые структуры

Раскрыт источник дохода экс-судьи Верховного суда России Момотова

Экс-судья ВС РФ Момотов продолжает получать доход от отеля в Краснодаре
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов продолжает получать доход от отеля сети Marton в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление предпринимателя Андрея Марченко, который так же, как и Момотов, является ответчиком по иску Генпрокуратуры.

Выступая в Останкинском суде Москвы, Марченко подтвердил этот факт.

По данным агентства, речь идет о гостинице Marton «Пашковский». «Да, действительно, до сих пор Момотов получал от нее прибыль», — сказал мужчина. На вопрос прокурора, как Момотов получал деньги, будучи судьей Верховного суда, Марченко ответил, что тот раз в месяц завозил ему наличные деньги, их сумма варьировалась от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, он заявил, что не имеет никакого отношения к имуществу Марченко.

По его словам, Момотов до 2010 года и близко не имел отношения к гостиницам. Марченко рассказал, что когда Момотов переехал в Москву, он занимался своими делами, а Марченко — своими. Он заявил, что они вместе купили участок в Краснодаре для того, чтобы построить там гостиницу. «Эта гостиница до сих пор строится, более 12 лет», — добавил фигурант.

Ранее сообщалось, что защита Момотова заявила о его госпитализации и попросила суд не рассматривать иск Генпрокуратуры в его отсутствие.

