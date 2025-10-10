Силовые структуры
10:27, 10 октября 2025Силовые структуры

Госпитализирован бывший судья Верховного суда России Момотов

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Госпитализирован бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, защита Момотова заявила о его госпитализации и попросила суд не рассматривать иск Генпрокуратуры в его отсутствии.

Ранее на слушаниях в Останкинском суде Москвы представитель Генпрокуратуры заявил, что Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton. Эти обвинения экс-судья отверг.

Ранее сообщалось, что Момотов предложил Генпрокуратуре мировое соглашение по иску об изъятии имущества. Ведомство требует обратить в доход государства 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему судье и его деловым компаньонам. Суд отложил рассмотрение иска об изъятии на 10 октября.

Момотов ушел в отставку 26 сентября. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти.

