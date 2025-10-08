Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 8 октября 2025Силовые структуры

Бывший судья Верховного суда России Момотов высказался по поводу конфискации миллиардов

Экс-судья Момотов предложил ГП мировое соглашение по иску об изъятии имущества
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На слушаниях по иску Генеральной прокуратуры (ГП) о конфискации миллиардных активов судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов выступил с предложением заключить мировое соглашение. Об этом сообщает ТАСС.

В Останкинском суде Москвы, где проходит процесс об изъятии в доход государства имущества экс-судьи, его представитель ходатайствовал об отложении разбирательства для заключения мирового соглашения. Он также заявил позицию Момотова, который утверждает, что никогда не занимался бизнесом и к отелям Marton не имеет отношения.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры заявил, что ведомство располагает сведениями о том, что компаньон экс-судьи Андрей Марченко, один из владельцев сети отелей Marton, пользовался поддержкой председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который, в свою очередь, был под протекцией самого Момотова.

Мособлсуд изъял у Чернова имущество стоимостью 13 миллиардов рублей, приобретенное на коррупционные доходы.

Генпрокуратура требует изъять в доход государства 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему судье и его деловым компаньонам — братьям Марченко, являющимся владельцами сети гостиниц в нескольких регионах страны.

Момотов досрочно подал в отставку. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти. Высшая квалификационная коллегия судей России приняла его прошение 26 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России экс-судьей Верховного суда Момотовым

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Дроны заметили над сверхсекретными заводами по производству оружия для НАТО

    Лещенко встал на защиту «голубых огоньков»

    Россия расторгла соглашение с США о плутонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости