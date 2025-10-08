Бывший судья Верховного суда России Момотов высказался по поводу конфискации миллиардов

Экс-судья Момотов предложил ГП мировое соглашение по иску об изъятии имущества

На слушаниях по иску Генеральной прокуратуры (ГП) о конфискации миллиардных активов судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов выступил с предложением заключить мировое соглашение. Об этом сообщает ТАСС.

В Останкинском суде Москвы, где проходит процесс об изъятии в доход государства имущества экс-судьи, его представитель ходатайствовал об отложении разбирательства для заключения мирового соглашения. Он также заявил позицию Момотова, который утверждает, что никогда не занимался бизнесом и к отелям Marton не имеет отношения.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры заявил, что ведомство располагает сведениями о том, что компаньон экс-судьи Андрей Марченко, один из владельцев сети отелей Marton, пользовался поддержкой председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который, в свою очередь, был под протекцией самого Момотова.

Мособлсуд изъял у Чернова имущество стоимостью 13 миллиардов рублей, приобретенное на коррупционные доходы.

Генпрокуратура требует изъять в доход государства 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему судье и его деловым компаньонам — братьям Марченко, являющимся владельцами сети гостиниц в нескольких регионах страны.

Момотов досрочно подал в отставку. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти. Высшая квалификационная коллегия судей России приняла его прошение 26 сентября.