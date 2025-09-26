Дата беседы по делу об изъятии миллиардов главы Совета судей России перенесена

Беседа по иску к главе Совета судей России Момотову перенесена на 30 сентября

В Москве Останкинский районный суд перенес беседу по иску Генеральной прокуратуры об изъятии активов, общей стоимостью девять миллиардов рублей, председателя Совета судей России, судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова на 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, беседа назначена на 10:00 по московскому времени 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура потребовала запретить Виктору Момотову выезд за границу из-за поданного к нему иска об изъятии имущества.

Ведомство просит изъять земельные участки и 80 нежилых зданий в доход государства. В их числе сеть отелей Marton из 40 комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

Вместе с лидерами ОПГ Андреем Коровайко и Олегом Чебановым глава судейского сообщества с помощью коррупционного использования власти провел силовые захваты и вынесение неправосудных судебных актов для завладения активами.