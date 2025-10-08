Силовые структуры
14:04, 8 октября 2025Силовые структуры

Появились данные о связи бывшего судьи Верховного суда России с интим-услугами в отелях

Генпрокуратура: Экс-судья Момотов прикрывал интим-бизнес в отелях Marton
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры на слушаниях в Останкинском суде Москвы, передает ТАСС.

По словам представителя надзорного ведомства, Момотов использовал судейский статус и неприкосновенность, чтобы прикрывать свои активы. В гостиничной сети велась противоправная деятельность, связанная с интим-бизнесом, сдачей почасовых комнат и саун.

В свою очередь, бывший судья отверг утверждения Генпрокуратуры. Он заявил, что никогда не нарушал закон, а иск против него полностью разрушил его жизнь. Момотов настаивает, что никак не связан с сетью отелей и его владельцами — братьями Марченко. Иск Генпрокуратуры оказался ударом по нему, который перечеркнул всю его жизнь.

Ранее сообщалось, что Момотов предложил Генпрокуратуре мировое соглашение по иску об изъятии имущества. Ведомство требует обратить в доход государства 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему судье и его деловым компаньонам. Суд отложил рассмотрение иска об изъятии на 10 октября.

Момотов ушел в отставку 26 сентября. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти.

