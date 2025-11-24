Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:08, 24 ноября 2025Мир

Европейский мирный план по Украине не обсуждался на переговорах в Женеве

Рубио: Мирный план ЕС по Украине не обсуждался на переговорах с Киевом в Женеве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который лидеры ЕС подготовили как альтернативу проекту документа администрации президента США Дональда Трампа, не обсуждался в рамках переговоров американской и украинской делегаций в Женеве. Об этом заявил в разговоре с журналистами телеканала Sky News госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио подчеркнул, что не видел европейский план и не работает над ним. Вашингтон и Киев на прошедшей в Швейцарии встрече обсуждали только американскую версию документа.

План США по разрешению украинского кризиса включал 28 пунктов, в том числе отказ Киева от НАТО и признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Позднее выяснилось, что проект соглашения был изменен в ходе переговоров в Женеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

    Женщина родила 11 детей от пророка-многоженца

    Мужчина одним поступком разрушил жизни сына и его жены

    Британские самолеты подняли в воздух после появления танкера из России

    Россиянам рассказали о распространении дальневосточной ипотеки на «вторичку»

    Жителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Ограничения введены в третьем за ночь российском аэропорту

    Россиянам рассказали о предоставлении 13-ой зарплаты в 2025 году

    В Белом доме оценили встречу делегаций в Женеве

    В ГД придумали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости