Европейский мирный план по Украине не обсуждался на переговорах в Женеве

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который лидеры ЕС подготовили как альтернативу проекту документа администрации президента США Дональда Трампа, не обсуждался в рамках переговоров американской и украинской делегаций в Женеве. Об этом заявил в разговоре с журналистами телеканала Sky News госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио подчеркнул, что не видел европейский план и не работает над ним. Вашингтон и Киев на прошедшей в Швейцарии встрече обсуждали только американскую версию документа.

План США по разрешению украинского кризиса включал 28 пунктов, в том числе отказ Киева от НАТО и признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Позднее выяснилось, что проект соглашения был изменен в ходе переговоров в Женеве.