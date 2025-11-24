Мир
Фон дер Ляйен назвала условия ЕС для урегулирования на конфликта Украине

Фон дер Ляйен отвергла требования о сокращении численности ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен отвергла требования о сокращении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках урегулирования конфликта. Условия Евросоюза (ЕС) приводятся в пресс-релизе ЕК.

«Украина является суверенным государством, и в отношении ее вооруженных сил не может быть никаких ограничений, которые могли бы сделать страну уязвимой для будущих нападений и тем самым подорвать европейскую безопасность» — говорится в заявлении.

Также Фон дер Ляйен заявила, что «границы нельзя менять силой» и заявила о необходимости восстановления Украины и интеграции ее в ЕС.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать численность ВСУ до 600 тысяч человек. Уточняется, что план США вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны.

