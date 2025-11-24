Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:54, 24 ноября 2025Наука и техника

«Калашников» выполнил контракт на поставку АК-12

«Калашников» выполнил годовой контракт на поставку АК-12 образца 2023-го
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

«Калашников» полностью выполнил годовой контракт на поставку автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года государственному заказчику. Об этом в Telegram сообщает концерн.

«Модель образца 2023 года — вершина развития системы АК и отличается от предыдущих поколений автоматов Калашникова продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы», — напомнили в компании.

Там уточнили, что годовой контракт на поставку укороченного автомата Калашникова АК-12К также успешно закрыт.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

Ранее «Калашников» сообщил о выполнении годового контракта по снайперским винтовкам Чукавина (СВЧ) перед основным заказчиком.

В октябре «Калашников» сообщил, что Вооруженным силам России досрочно передали партию АК-12К.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали неприемлемый пункт мирного плана ЕС по Украине

    Российского судью разрешили отдать под уголовное дело

    Россиянка стала инвалидом после операции из-за стараний врача

    Беременная Лерчек устроила мини-скандал перед зданием суда и попала на видео

    В правительстве придумали новый способ помочь РЖД

    В Петербурге продали комплекс ЛЭМЗ

    В Госдуме высказались о принципах рассмотрения плана Трампа в России

    Футболист Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год в Саудовской Аравии

    В российском аэропорту ввели ограничения на работу

    На Москву обрушились аномальные осадки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости