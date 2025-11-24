«Калашников» выполнил контракт на поставку АК-12

«Калашников» выполнил годовой контракт на поставку АК-12 образца 2023-го

«Калашников» полностью выполнил годовой контракт на поставку автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года государственному заказчику. Об этом в Telegram сообщает концерн.

«Модель образца 2023 года — вершина развития системы АК и отличается от предыдущих поколений автоматов Калашникова продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы», — напомнили в компании.

Там уточнили, что годовой контракт на поставку укороченного автомата Калашникова АК-12К также успешно закрыт.

Ранее «Калашников» сообщил о выполнении годового контракта по снайперским винтовкам Чукавина (СВЧ) перед основным заказчиком.

В октябре «Калашников» сообщил, что Вооруженным силам России досрочно передали партию АК-12К.