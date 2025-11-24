Макрон возможно объявит о введении добровольной военной службы

Макрон может объявить 27 ноября о введении добровольной военной службы

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 ноября может объявить о введении добровольной военной службы. Об этом сообщает Le Figaro.

«В мире, в котором мы живем, в мире неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны удержать других от вторжения. Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией, но также и способностью к коллективному возрождению», — заявил французский лидер в субботу в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.

По данным источников газеты, рассматривается набор от 10 до 50 тысяч человек в год. Такая добровольная служба может длиться до 10 месяцев, а оплата будет в размере нескольких сотен евро.

Согласно Национальному стратегическому обзору Франции 2025 года, внедрение «обновленной» добровольной военной службы будет направлено на «укрепление национального единства» и «создание резерва кадров, готовых к мобилизации в случае кризиса».

На данный момент Вооруженные силы Франции насчитывают около 200 тысяч действующих военнослужащих и 47 тысяч резервистов. Ожидается, что к 2030 году их число увеличится до 210 тысяч и 80 тысяч человек соответственно.

По оценкам генерала Пьера Шиля, начальника штаба армии, добровольная мобилизация части возрастной группы может удовлетворить потребность в «накоплении массы», необходимой для ведения конфликта в течение длительного времени.

Ранее Макрон отверг идею возвращения страны к обязательной военной службе. Он назвал возвращение службы по призыву в стране нереалистичным вариантом и нерабочим планом.