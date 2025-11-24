Силовые структуры
Место перестрелки ФСБ с диверсантами попало на видео

На Алтае возбудили дело после ликвидации двух украинских диверсантов
Место перестрелки ФСБ с диверсантами попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России.

На кадрах видна работа следователей. Дело расследуется по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге. При задержании двое исполнителей оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Это попало на видео. Установлено, что это местные жители, которых завербовали через один из мессенджеров представители террористической организации.

