Мигрант незаконно провел операцию младенцу в российском городе

Мигрант незаконно сделал обрезание младенцу в Благовещенске

Мигрант незаконно провел операцию младенцу в Благовещенске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Медицинское образование мужчина получил за рубежом, в Россию он приехал на заработки. При этом разрешение на деятельность не оформил.

Иностранец согласился сделать обрезание грудному ребенку в квартире жилого дома. При этом за операцию он запросил оплату. Через несколько дней у ребенка началось нагноение, его пришлось везти в Амурскую областную детскую больницу.

Мигранту присудили штраф в размере 120 тысяч рублей.

Ранее жительница Ярославской области засудила больницу за забытую в ее теле дренажную трубку, из-за чего женщина 12 лет мучилась, жалуясь на боль в боку. Оказалось, что инородное тело находилось в ее брюшной полости после операции, проведенной в 2009-м году.