Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 24 ноября 2025Россия

Мигрант незаконно провел операцию младенцу в российском городе

Мигрант незаконно сделал обрезание младенцу в Благовещенске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Мигрант незаконно провел операцию младенцу в Благовещенске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Медицинское образование мужчина получил за рубежом, в Россию он приехал на заработки. При этом разрешение на деятельность не оформил.

Иностранец согласился сделать обрезание грудному ребенку в квартире жилого дома. При этом за операцию он запросил оплату. Через несколько дней у ребенка началось нагноение, его пришлось везти в Амурскую областную детскую больницу.

Мигранту присудили штраф в размере 120 тысяч рублей.

Ранее жительница Ярославской области засудила больницу за забытую в ее теле дренажную трубку, из-за чего женщина 12 лет мучилась, жалуясь на боль в боку. Оказалось, что инородное тело находилось в ее брюшной полости после операции, проведенной в 2009-м году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио высказался о дедлайне США для Украины

    Россиянам пригрозили штрафами за выброс лекарств в мусорку

    В России оценили слова Трампа о руководстве Украины

    ЦБ захотел запретить маркетплейсам продавать собственные банковские продукты

    Названо худшее время для секса

    Командование ВСУ экстренно перебросило подкрепления для обороны Волчанска

    Россиянам назвали доступные при рождении ребенка пособия

    Месси установил исторический рекорд по результативным действиям

    Россиян предупредили об опасных последствиях избытка белка

    Названы способы не отравиться готовой едой из торговых сетей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости