Экономика
13:00, 24 ноября 2025Экономика

На Москву обрушились аномальные осадки

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В ноябре на Москву обрушились аномальные дожди и снег — столица уже перевыполнила месячную норму по осадкам. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

С начала месяца в городе выпало 56 миллиметров осадков — это на 8 процентов больше климатической нормы ноября, отметил синоптик. Только в ночь на 24 ноября на Москву обрушилось 9 миллиметров осадков — это 17 процентов от ожидаемого объема за месяц.

«Дожди и теплый воздух, поступающие в столичный регион, привели к очередному сходу снежного покрова. В столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, снег уже сошел», — добавил Леус.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что зимние снегопады этой зимой в Москве припозднятся. Синоптик ожидает, что такие осадки жители столицы не увидят до конца первой недели декабря.

    Все новости