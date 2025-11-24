Названо число сбитых за неделю вражеских БПЛА над Россией

Противовоздушная оборона (ПВО) России за прошедшую неделю, с 17 по 23 ноября, сбила 570 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом пишут РИА Новости.
Больше всего вражеских беспилотников было обнаружено и уничтожено в ночь на 23 ноября, их число составило 75 штук. А днем, 23 ноября, беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Республику Крым, над ее территорией было сбито восемь БПЛА, над акваторией Черного моря — 26.
Кроме того, Брянская область за неделю подверглась украинским атакам целых 12 раз.
Ранее же российские бойцы группировки «Восток» в Запорожской области уничтожили пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетами операторов.