Названо число сбитых за неделю вражеских БПЛА над Россией

Российская ПВО за неделю сбила 570 украинских беспилотников

Противовоздушная оборона (ПВО) России за прошедшую неделю, с 17 по 23 ноября, сбила 570 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом пишут РИА Новости.

Больше всего вражеских беспилотников было обнаружено и уничтожено в ночь на 23 ноября, их число составило 75 штук. А днем, 23 ноября, беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Республику Крым, над ее территорией было сбито восемь БПЛА, над акваторией Черного моря — 26.

Кроме того, Брянская область за неделю подверглась украинским атакам целых 12 раз.

Ранее же российские бойцы группировки «Восток» в Запорожской области уничтожили пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетами операторов.