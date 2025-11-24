Забота о себе
08:30, 24 ноября 2025

Названо худшее время для секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ромина Кастро заявила, что конец дня является худшим временем для секса. В интервью для издания Clarin она объяснила свою точку зрения.

«Вы ждете, пока все дневные дела закончатся, а потом занимаетесь сексом. Но энергии не остается, потому что вы ее израсходовали на все, что было до этого», — отметила Кастро.

Физическое и умственное истощение она назвала главными врагами сексуального желания. «Дело не в том, чтобы полностью преодолеть усталость, а в том, что мы делаем, чтобы не довести себя до изнеможения. Физические упражнения, медитация, поиск времени для себя: все это позволяет избежать полного истощения к концу дня», — добавила специалистка.

Ранее сексолог Минди ДеСета предупредила, что зимой может пропасть либидо. По ее словам, зачастую это происходит из-за снижения активности в холодное время года.

