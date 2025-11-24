Забота о себе
11:34, 24 ноября 2025Забота о себе

Названы неочевидные признаки недостатка сна

Infobae: На недостаток сна указывает повышенный аппетит и тяга к нездоровой пище
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Эксперты Гарвардского университета назвали признаки недостатка сна, которые не всегда очевидны. Их слова приводит издание Infobae.

По словам специалистов, на дефицит сна указывает повышенный аппетит и тяга к нездоровой пище. Также о нем могут сигнализировать перепады настроения, раздражительность, эмоциональная нестабильность и подавленность. Кроме того, по их словам, о недостатке ночного отдыха говорит неспособность вспомнить сны, трудности с концентрацией внимания, а также ощущение усталости и упадка сил сразу после пробуждения.

Что касается внешнего вида, о дефиците сна сигнализируют темные круги под глазами, припухлость в этой зоне и тусклость кожи. Все перечисленные признаки далеко не всегда появляются одновременно, поэтому наличие хотя бы нескольких из них уже является поводом для пересмотра привычного графика, добавили эксперты.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, как питаться вечером, чтобы крепко спать. Так, она призвала включить в рацион запеканку и овощи.

