05:01, 24 ноября 2025Забота о себе

Названы правила борьбы с внезапными пробуждениями посреди ночи

Врач Браунинг посоветовала не лежать в постели дольше 20 минут при бессоннице
Наталья Обрядина1

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Врач-сомнолог Линдси Браунинг и специалист по сну Нил Стэнли назвали несколько правил борьбы с внезапными ночными пробуждениями и вызванной ими бессонницей. Своими рекомендациями они поделились с HuffPost.

Первый совет Браунинг для тех, кто внезапно проснулся среди ночи, — не лежать в постели дольше 20 минут, если уснуть не получается. По ее мнению, лучше встать и заняться чем-нибудь другим, например, почитать книгу или сложить чистое белье. Эти несложные действия помогут перезагрузиться и избежать стресса.

Также при внезапном пробуждении посреди ночи врач посоветовала не проверять время, поскольку подсчет того, сколько осталось до будильника, только усилит беспокойство. По этой же причине не стоит лежа в постели просматривать ленту новостей или играть в игры на телефоне.

Специалист по сну Стэнли добавил, что людям с бессонницей надо быть снисходительнее к себе при внезапных пробуждениях ночью. Он заверил, что беспокойство только усугубит проблему и не поможет быстрее уснуть.

Ранее сомнолог Карен Карлсон рассказала о причинах частых пробуждений среди ночи. Она утверждает, что чаще всего с такой проблемой сталкиваются женщины среднего возраста.

