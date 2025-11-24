Неспособным заснуть за полчаса людям дали совет

Нейрофизиолог Жакар: При проблемах с засыпанием нужно почитать скучную книгу

Нейрофизиолог Даниэль Бланес Жакар заявил, что люди, которые долго не способны заснуть, испытывают разочарование, а оно только усугубляет бессонницу, поскольку активирует гормоны, способствующие бодрствованию. В интервью изданию Hola он дал совет для решения этой проблемы.

По словам Жакара, если проблемы с засыпанием сохраняются в течение получаса, человеку нужно заняться чем-нибудь спокойным и непродуктивным вне спальни при тусклом оранжевом или желтом свете. Делать это стоит до ощущения сонливости, подчеркнул он.

«Идеальное занятие — чтение как можно более скучной книги. Использование электронных устройств, просмотр телевизора или выполнение продуктивных, интересных или требующих высокой концентрации задач, напротив, отодвигают наступление сна и могут усилить тревожность, связанную с его отсутствием», — добавил специалист.

Ранее сомнолог Сью Пикок рассказала о негативных изменениях в организме из-за сна менее шести часов в сутки. Так, бессонница приводит к ухудшению работы иммунитета, утверждает она.

