Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 24 ноября 2025Ценности

Популярная актриса вышла в свет в наряде с декольте до пупка

Американская актриса Тейяна Тейлор вышла в свет в наряде с декольте до пупка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор посетила мероприятие Elle Women в Голливуде в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

34-летняя звезда вышла в свет в золотом наряде с капюшоном и декольте до пупка, которое оголяло ее грудь и живот. При этом звезда продемонстрировала татуировки на теле. В качестве обуви она выбрала золотые босоножки, дополнив образ массивными серьгами в тон.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Ранее в ноябре популярная актриса вышла в свет с голой грудью. Исполнительница Тейяна Тейлор пришла на гала-вечер Time100 Next в черном прозрачном платье с вырезами из коллекции Tom Ford весна/лето 2026.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

    Туристка описала поездку в Японию фразой «задыхалась от количества людей»

    На рынке вкладов заметили опасную миграцию

    Зеленского уличили в прямом руководстве коррупционными схемами в энергосфере

    Профессор предупредил Россию о провокации со стороны Финляндии

    Женщина выжила после нападения медведя и раненая провела ночь в лесу

    Названы правила борьбы с внезапными пробуждениями посреди ночи

    В Британии раскрыли последствия коррупционного скандала для Зеленского

    Названо число сбитых за неделю вражеских БПЛА над Россией

    Россия и Индия обсудят запуск карт «Мир»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости