Раскрыта реакция США на мирный план Европы

WP: США сочли европейский мирный план полезным, но сосредоточены на своем

США сочли европейский мирный план по украинскому конфликту полезным, но сосредоточены на своем проекте урегулирования. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

По данным издания, представители стран Европы не стали разрабатывать кардинально отличающийся план, чтобы «не раздражать американцев». Вместо этого они работали в рамках плана США, внося свои предложения.

«Европейские предложения были "полезными", чтобы обсудить деликатные вопросы дипломатии, однако американцы по-прежнему сосредоточены на своем первоначальном документе как на основе для обсуждений», — отметил собеседник издания.

Ранее WP со ссылкой на документы раскрыла подробности предложенного ЕС альтернативного мирного плана по Украине. В нем предлагается решать все территориальные вопросы после прекращения огня, а также позволить Киеву стать членом НАТО.