Россиян предупредили об опасных последствиях избытка белка

Нутрициолог Орлова: Избыток белка может нарушить работу почек

Избыточное потребление белка может приводить к нарушению водно-солевого баланса, перегрузке почек и к серьезным проблемам с ЖКТ, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» нутрициолог Юлия Орлова.

«В случае с белком "больше" не равно "лучше", — сказала эксперт. — Чрезмерное потребление, то есть, больше 2,5-3 граммов на килограмм веса, не приносит дополнительной пользы и может вызывать ряд проблем. К примеру, перегрузку почек: избыточный азот выводится с мочой, что повышает нагрузку на органы выделения».

Другое опасное следствие злоупотребления белком, по словам Орловой, — нарушение водно-солевого баланса. Она объяснила, что при распаде белка образуется мочевина, требующая большого количества воды для выведения. Именно поэтому, как уточнила собеседница «Ленты.ру», сидящим на белковых диетах всегда рекомендуют пить много воды, следить за кислотностью желудка и желчеоттоком.

«Проблемой также может стать дефицит других нутриентов. Если рацион смещен в сторону белка, может не хватать клетчатки, витаминов и сложных углеводов, — предупредила нутрициолог. — Могут возникнуть и проблемы с ЖКТ — вздутие, запоры, газообразование особенно при нехватке клетчатки и воды. Также избыток жирных мясных продуктов связан с повышением уровня холестерина».

Ранее специалист по долголетию Дэн Бюттнер заявил, что благодаря правильному питанию можно увеличить продолжительность жизни. Так, специалист призвал включить в меню утреннего приема пищи фасоль, рис, авокадо, а также легкие овощные супы наподобие минестроне.