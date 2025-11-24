Россиянам назвали доступные при рождении ребенка пособия

Депутат Бессараб: Детский бюджет на ближайшую трехлетку — более 10 триллионов

Назвать точную сумму выплат, на которую может рассчитывать семья при рождении ребенка, невозможно — доступных мер поддержки и льгот слишком много, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. На ближайшую трехлетку, по ее словам, только детский бюджет составляет более 10 триллионов рублей.

«После рождения ребенка автоматически предоставляется право на материнский капитал. При необходимости еще на этапе беременности женщина может получать пособие по беременности и родам в размере от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума», — рассказала депутат.

В случае необходимости, по словам Бессараб, уже после рождения малыша семья имеет право подать заявление на пособие по рождению и воспитанию ребенка. Кроме того, добавила депутат, с 2026 года работающий родитель получает право на семейную выплату в случае, если в семье двое или более несовершеннолетних детей.

«Под критерии нуждаемости попадают достаточно много семей — там большой порог, который составляет 1,5 прожиточных минимума на члена семьи. Все выплаты и льготы подсчитать невозможно — их очень много. Если попытаться представить себе какую-то сумму, можно только сказать, что на ближайшую трехлетку именно детский бюджет запланирован в размере более 10 триллионов рублей. А есть еще пособия по беременности и родам и другие выплаты», — заключила она.

