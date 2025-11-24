Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:28, 24 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали доступные при рождении ребенка пособия

Депутат Бессараб: Детский бюджет на ближайшую трехлетку — более 10 триллионов
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: ANNA GRANT / Shutterstock / Fotodom

Назвать точную сумму выплат, на которую может рассчитывать семья при рождении ребенка, невозможно — доступных мер поддержки и льгот слишком много, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. На ближайшую трехлетку, по ее словам, только детский бюджет составляет более 10 триллионов рублей.

«После рождения ребенка автоматически предоставляется право на материнский капитал. При необходимости еще на этапе беременности женщина может получать пособие по беременности и родам в размере от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума», — рассказала депутат.

В случае необходимости, по словам Бессараб, уже после рождения малыша семья имеет право подать заявление на пособие по рождению и воспитанию ребенка. Кроме того, добавила депутат, с 2026 года работающий родитель получает право на семейную выплату в случае, если в семье двое или более несовершеннолетних детей.

«Под критерии нуждаемости попадают достаточно много семей — там большой порог, который составляет 1,5 прожиточных минимума на члена семьи. Все выплаты и льготы подсчитать невозможно — их очень много. Если попытаться представить себе какую-то сумму, можно только сказать, что на ближайшую трехлетку именно детский бюджет запланирован в размере более 10 триллионов рублей. А есть еще пособия по беременности и родам и другие выплаты», — заключила она.

Ранее Бессараб рассказывала, что индексация страховых пенсий пройдет в России с 1 января 2026 года. Выплаты, по ее словам, будут увеличены на 7,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио высказался о дедлайне США для Украины

    Россиянам пригрозили штрафами за выброс лекарств в мусорку

    В России оценили слова Трампа о руководстве Украины

    ЦБ захотел запретить маркетплейсам продавать собственные банковские продукты

    Названо худшее время для секса

    Командование ВСУ экстренно перебросило подкрепления для обороны Волчанска

    Россиянам назвали доступные при рождении ребенка пособия

    Месси установил исторический рекорд по результативным действиям

    Россиян предупредили об опасных последствиях избытка белка

    Названы способы не отравиться готовой едой из торговых сетей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости