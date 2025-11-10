Назван срок повышения пенсий в России

Депутат Бессараб: Индексация страховых пенсий пройдет с 1 января 2026 года

Всего в России 43 миллиона пенсионеров, и всем им в обязательном проиндексируют выплаты в 2026 году, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Срок повышения пенсий она назвала в беседе с «Лентой.ру».

В первом чтении в бюджете уже заложены средства на индексацию страховых пенсий, получателей которых почти 38 миллионов, рассказала депутат. По ее словам, выплаты будут увеличены на 7,6 процента с 1 января 2026 года.

«Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур. Пока стоит у нас увеличение денежного довольствия на 4 процента, но это пока, это прогнозное значение, а там будем смотреть на инфляцию», — поделилась парламентарий.

Ранее сообщалось, что в ноябре у некоторых россиян вырастут пенсии. Рост таких выплат коснется тех, кому исполняется 80 лет. Для граждан этой возрастной категории фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится — с 8 907,7 до 17 815,4 рубля.

