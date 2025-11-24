Путешествия
Россиянка с 10-летним сыном загадочно исчезли в Турции

Жительница Москвы и ее 10-летний сын приехали в Стамбул и исчезли
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: rawpixel.com / Freepik

Россиянка и ее 10-летний сын прилетели в Турцию и загадочно исчезли месяц назад. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

32-летняя жительница Москвы Дарья Лучкина 17 октября сообщила родственникам, что отправится вместе с ребенком на корпоратив. Она уточнила, что все сотрудники фирмы будут с детьми, затем перестала выходить на связь. Вскоре близкие женщины узнали, что она обманула их и вместе с сыном отправилась в Стамбул, не взяв с собой никаких вещей.

В квартире москвички были найдены телефоны и личные вещи. По словам волонтеров, в Стамбуле мать и ребенка встретил неизвестный мужчина на автомобиле. Близкие туристки утверждают, что в последнее время Лучкина была неразговорчивой, увлекалась турецкими сериалами, но ни разу не ездила в Турцию. С отцом ребенка женщина не общалась, а в соцсетях была активной месяц назад. Семья женщины обратилась в полицию.

Ранее в конце октября 41-летняя жительница России оставила на пляже Антальи сумку и загадочно исчезла. Ее украшения нашли на теле другой женщины.

