Украшения загадочно пропавшей в Турции россиянки нашли на теле другой женщины

«112»: Полиция в Турции наткнулась на тело женщины в серьгах пропавшей россиянки

Украшения россиянки Ирины Киселевой, загадочно пропавшей во время отдыха на пляже турецкого курорта Анталья, нашли на теле другой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что местная полиция наткнулась на тело неопознанной иностранки у побережья Кемера, в 170 километрах от места исчезновения петербурженки. По данным правоохранителей, в ее ушах были серьги. Фото ювелирных изделий отправили семье Киселевой, и брат россиянки Валерий подтвердил, что они принадлежали его сестре.

Затем Валерия позвали на опознание тела найденной покойницы, но вместо своей сестры он увидел неизвестную лысую женщину, одетую в не знакомую ему одежду. Эксперты также установили, что иностранка на девять сантиметров ниже Киселевой, у нее нет шрама от аппендицита, который был у пропавшей, но есть следы операции на плече, отсутствовавшие у петербурженки.

По данным источника, родные россиянки находятся в состоянии шока и не могут понять, как ее украшения оказались на теле неизвестной женщины. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы.

41-летняя Киселева оставила на пляже Антальи сумку и загадочно исчезла в конце октября. Мужчина, который был с ней, принес ее вещи в отель и объяснил, что отошел от спутницы на некоторое время. Когда он вернулся, россиянки уже не было на месте.

