Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:28, 18 ноября 2025Путешествия

Украшения загадочно пропавшей в Турции россиянки нашли на теле другой женщины

«112»: Полиция в Турции наткнулась на тело женщины в серьгах пропавшей россиянки
Алина Черненко

Фото: Tumay Berkin / Reuters

Украшения россиянки Ирины Киселевой, загадочно пропавшей во время отдыха на пляже турецкого курорта Анталья, нашли на теле другой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что местная полиция наткнулась на тело неопознанной иностранки у побережья Кемера, в 170 километрах от места исчезновения петербурженки. По данным правоохранителей, в ее ушах были серьги. Фото ювелирных изделий отправили семье Киселевой, и брат россиянки Валерий подтвердил, что они принадлежали его сестре.

Материалы по теме:
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024

Затем Валерия позвали на опознание тела найденной покойницы, но вместо своей сестры он увидел неизвестную лысую женщину, одетую в не знакомую ему одежду. Эксперты также установили, что иностранка на девять сантиметров ниже Киселевой, у нее нет шрама от аппендицита, который был у пропавшей, но есть следы операции на плече, отсутствовавшие у петербурженки.

По данным источника, родные россиянки находятся в состоянии шока и не могут понять, как ее украшения оказались на теле неизвестной женщины. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы.

41-летняя Киселева оставила на пляже Антальи сумку и загадочно исчезла в конце октября. Мужчина, который был с ней, принес ее вещи в отель и объяснил, что отошел от спутницы на некоторое время. Когда он вернулся, россиянки уже не было на месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Россиянам назвали максимальную сумму компенсации за испорченный отдых

    Психолог объяснил смену имиджа дочери Глюкозы

    «Историческое соглашение» Макрона и Зеленского озадачило ЕС

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости