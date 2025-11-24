Россия
06:26, 24 ноября 2025Россия

Российский боец предупредил об изменении тактики ВСУ в работе с беспилотниками

Оператор РЭБ Адвокат: ВСУ используют все более высокие частоты для работы с БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к использованию все более высоких частот для связи и управления своими беспилотниками. Об изменении тактики противника в работе с БПЛА предупредил российский оператор системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с позывным Адвокат, его слова приводит ТАСС.

«Мы работаем на упреждение — считываем эти частоты, передаем информацию выше и перенастраиваем оборудование, чтобы эффективнее бороться с данным видом вооружения», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Он добавил, что специалисты в ВСУ стараются развить свою технику, создавая дроны, которые могут менять частоту даже в полете — от двух до трех частот.

Ранее эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов назвал условия для победы России в войне дронов. Среди них — способность к быстрой адаптации к новым условиям ведения боя.

