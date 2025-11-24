32-летний российский турист не выжил на Бали из-за синдрома токсического шока

32-летний российский турист по имени Андрей не выжил на Бали из-за синдрома токсического шока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Распространившаяся в сети информация об отравлении некачественным алкоголем оказалась фейком. Кроме того, изначально предполагалось, что мужчину укусила змея, однако следов укуса на его теле не нашли. До сих пор не удалось выяснить источник появления в организме россиянина токсического вещества.

Ранее сообщалось, что туристка из России едва не лишилась жизни после встречи с медузой в Дубае. У 60-летней женщины случился отек Квинке, очевидцам удалось ее спасти.

