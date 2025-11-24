Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 24 ноября 2025Путешествия

Российский турист не выжил на Бали из-за синдрома токсического шока

32-летний российский турист не выжил на Бали из-за синдрома токсического шока
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kiryl Lis / Shutterstock / Fotodom

32-летний российский турист по имени Андрей не выжил на Бали из-за синдрома токсического шока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Распространившаяся в сети информация об отравлении некачественным алкоголем оказалась фейком. Кроме того, изначально предполагалось, что мужчину укусила змея, однако следов укуса на его теле не нашли. До сих пор не удалось выяснить источник появления в организме россиянина токсического вещества.

Ранее сообщалось, что туристка из России едва не лишилась жизни после встречи с медузой в Дубае. У 60-летней женщины случился отек Квинке, очевидцам удалось ее спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из мирного плана США убрали касающийся России пункт

    Абрамович войдет в делегацию для переговоров с постсоветской страной

    Аренда жилья в России подешевела

    Ряд секторов российской экономики потеряли финансовую устойчивость

    В Москве задержали 95 нарушителей порядка во время матча

    Игру Battlefield 6 взломали

    Россияне рассказали о квартире мечты

    Трибуну стадиона «Спартак» решили назвать в честь Никиты Симоняна

    Российский турист не выжил на Бали из-за синдрома токсического шока

    В Константиновке начались бои

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости