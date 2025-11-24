Мир
08:20, 24 ноября 2025

Созданный Маском департамент эффективности расформировали

Reuters: DOGE, который раньше возглавлял Илон Маск, расформировали
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Francis Chung — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавлял американский бизнесмен Илон Маск, расформировали. Об этом сообщает Reuters.

«Такого не существует», — заявил агентству директор Управления кадровой службы Скотт Купор, когда того спросили о статусе DOGE.

Подчеркивается, что это произошло за восемь месяцев до запланированного окончания срока работы в июле 2026 года.

Ранее сообщалось, что Белый дом составил список ведомств, где пройдут увольнения из-за шатдауна. Как говорят источники среди аппарата чиновников, часть агентств попали под прицел из-за проводимой ими политики разнообразия, равенства и инклюзивности. Однако ключевая причина кроется в том, что организации не соответствуют приоритетам Трампа.

