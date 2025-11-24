Экономика
16:05, 24 ноября 2025

Путина предупредили об угрозе для Северного морского пути

Мурманский губернатор Чибис предупредил об угрозе падения перевозок по СМП
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

После 2035 года существует серьезная угроза снижения грузопотока по Северному морскому пути (СМП). Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает «Коммерсантъ».

Он напомнил, что за десять лет все те проекты и месторождения, что сейчас обеспечивают трафик в Северном Ледовитом океане, будут выработаны. Соответственно, в целях сохранения перевозок следует осваивать новые ресурсы, а для этого надо «очень активно определить», во что инвестировать.

Ранее стало известно, что в 2025 году поставки российской нефти в Азию по СМП (к настоящему времени навигация в этом направлении уже закончена) упали на 4,2 процента, до 1,83 миллиона тонн. В целом грузопоток нефти в акватории СМП за десять месяцев 2025 года достиг 6,8 миллиона тонн, что на один процент меньше, чем годом ранее.

Также СМИ сообщили о возможных проблемах с поставками сжиженного природного газа (СПГ) с арктического проекта «Ямал СПГ». По состоянию на середину ноября у острова Кильдин неподалеку от Мурманска не была выполнена ни одна перегрузка партии с газовозов ледового класса Arc7 на суда, менее приспособленные для движения во льдах, что ставит под угрозу экспорт топлива в зимние месяцы.

