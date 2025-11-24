Путина предупредили об угрозе для Северного морского пути

Мурманский губернатор Чибис предупредил об угрозе падения перевозок по СМП

После 2035 года существует серьезная угроза снижения грузопотока по Северному морскому пути (СМП). Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает «Коммерсантъ».

Он напомнил, что за десять лет все те проекты и месторождения, что сейчас обеспечивают трафик в Северном Ледовитом океане, будут выработаны. Соответственно, в целях сохранения перевозок следует осваивать новые ресурсы, а для этого надо «очень активно определить», во что инвестировать.

Ранее стало известно, что в 2025 году поставки российской нефти в Азию по СМП (к настоящему времени навигация в этом направлении уже закончена) упали на 4,2 процента, до 1,83 миллиона тонн. В целом грузопоток нефти в акватории СМП за десять месяцев 2025 года достиг 6,8 миллиона тонн, что на один процент меньше, чем годом ранее.

Также СМИ сообщили о возможных проблемах с поставками сжиженного природного газа (СПГ) с арктического проекта «Ямал СПГ». По состоянию на середину ноября у острова Кильдин неподалеку от Мурманска не была выполнена ни одна перегрузка партии с газовозов ледового класса Arc7 на суда, менее приспособленные для движения во льдах, что ставит под угрозу экспорт топлива в зимние месяцы.