Российский газовый проект столкнулся с неожиданной проблемой

«Ъ»: У газового завода «Ямал СПГ» возникли проблемы после запрета перевалки в ЕС

Принадлежащий «Новатэку» завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ» столкнулся с угрозой резкого сокращения поставок из-за проблем с перевалкой груза. Об этом со ссылкой на данные Kpler пишет «Коммерсантъ».

По состоянию на середину ноября у острова Кильдин неподалеку от Мурманска не была произведена ни одна перегрузка партии СПГ. Танкеры класса Arc4 продолжают ходить в порт Сабетта на Ямале, где расположено само предприятие, с ледокольной проводкой.

Круглогодично забирать груз из Сабетты способны только танкеры усиленного ледового класса Arc7, построенные специально для «Ямал СПГ». Чтобы сохранить объем поставок, зимой они доставляют партии в море, свободное ото льдов, где передают его другим судам и возвращаются обратно. Раньше перевалка происходила в бельгийском Зебрюгге и французском Монтуар-де-Бретань, причем начиналась она еще в сентябре или октябре.

После того как Европа запретила такие операции, у «Новатэка» осталась только одна возможность для перегрузки — на временном перевалочном комплексе «Кильдин Восточный», но по какой-то причине он не используется.

Как объяснили собеседники издания, танкеры класса Arc4 могут ходить до Сабетты в сопровождении ледоколов примерно до конца декабря, после чего либо перегрузка все-таки начнется, либо объем поставок топлива существенно снизится.

Нынешний флот «Ямал СПГ» включает в себя 14 танкеров класса Arc7, 7 танкеров класса Arc4 и 4 танкера без ледового класса. Суда, находящиеся в долгосрочном фрахте, принадлежат канадской Teekay, греческой Dynagas, японской Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и китайской Cosco.

Причины задержки с перегрузкой, отмечается в материале, неизвестны, потому что комплекс на Кильдине не находится под какими-либо санкциями. Но возможно, владельцы судов проявляют осторожность после того, как в мае Евросоюз ввел санкции против танкеров North Moon, North Ocean и North Light, которые привлекались для перевалки газа с Ямала и получали партии как раз у комплекса, расположенного неподалеку от Мурманска. В июле санкции сняли, но с оговоркой, что суда более не будут участвовать в транспортировке СПГ с российских проектов.

Независимый эксперт Александр Собко указал, что если все возможности для перегрузки окажутся закрыты, то транспортное плечо резко вырастет, и газовозов не хватит для вывоза с «Ямал СПГ» всего топлива. Впрочем, он не верит, что какое-то решение не будет найдено, потому что в 2026 году Евросоюз еще не намерен отказываться от российского СПГ.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена ввести запрет на услуги по морской перевозке российского СПГ в рамках работы по снижению доходов Москвы от энергетического экспорта.