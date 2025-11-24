Мир
В ЕС пообещали продолжить давление на Россию вопреки усилиям США

Канцлер Австрии Штокер: ЕС продолжит давить на Россию, несмотря на усилия США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейский союз (ЕС) продолжит давить на Россию, несмотря на мирные усилия США. Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер в соцсети Х.

«Я приветствую все инициативы, которые приближают нас к прекращению огня и достижению долгосрочного мира на Украине. В последние несколько дней возникла новая динамика в дипломатических усилиях [США]», — написал Штокер.

При этом политик заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину и оказывать на Россию давление «на всех уровнях».

Ранее бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Европа может вслед за США наладить отношения с Россией.

