Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 24 ноября 2025Мир

В Кремле отреагировали на заявления по переговорам между Украиной и США

Песков: Кремль не получил никакой официальной информации по переговорам в Женеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Кремль пока не получал никакой официальной информации о состоявшихся 23 ноября в Женеве переговорах между Украиной и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст мирного плана, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — отметил представитель Кремля, предложив подождать завершения диалога между Киевом, Вашингтоном и ЕС.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали неприемлемый пункт мирного плана ЕС по Украине

    Российского судью разрешили отдать под уголовное дело

    Россиянка стала инвалидом после операции из-за стараний врача

    Беременная Лерчек устроила мини-скандал перед зданием суда и попала на видео

    В правительстве придумали новый способ помочь РЖД

    В Петербурге продали комплекс ЛЭМЗ

    В Госдуме высказались о принципах рассмотрения плана Трампа в России

    Футболист Батраков отказался от 120 миллионов долларов в год в Саудовской Аравии

    В российском аэропорту ввели ограничения на работу

    На Москву обрушились аномальные осадки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости