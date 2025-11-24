В Кремле отреагировали на заявления по переговорам между Украиной и США

Песков: Кремль не получил никакой официальной информации по переговорам в Женеве

Кремль пока не получал никакой официальной информации о состоявшихся 23 ноября в Женеве переговорах между Украиной и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст мирного плана, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — отметил представитель Кремля, предложив подождать завершения диалога между Киевом, Вашингтоном и ЕС.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона.