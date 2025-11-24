Mash: В Москве загорелся крупный хлебозавод «Черемушки»

Москве загорелся крупный хлебозавод «Черемушки», об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На крыше видно открытое пламя, на третьем этаже произошло задымление. Информации о причинах возгорания и пострадавших нет.

В МЧС подтвердили, что на улице Наметкина, произошло возгорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания. На место прибыли девять единиц техники и 31 сотрудник.

Хлебозавод является одним из основных предприятий по производству хлеба и выпечки, он занимает около десяти процентов московского рынка и входит в топ-10 по России.

Ранее в столице загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской. На девятом этаже произошло возгорание строительных материалов.