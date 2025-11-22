Россия
04:05, 22 ноября 2025

В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской

Марина Совина
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице, об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что с верхних этажей валит густой дым, на девятом этаже горят строительные материалы.

На место прибыли сотрудники МЧС, информация о пострадавших не поступала. В ведомстве уточнили, что на месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Здания было построено в 1925-1927 годах в стиле советского ар-деко, оно является памятником архитектуры.

Ранее в Центральном районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в жилом доме. Взорвалась батарея от электровелосипеда. Начался пожар, жильцов эвакуировали.

