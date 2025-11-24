Мир
08:21, 24 ноября 2025Мир

В Республике Сербской выбрали президента

На выборах в Республике Сербской победил представитель правящей партии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) на выборах президента по итогам обработки бюллетеней с 92,79 процента участков победил представитель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Синиша Каран. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины на своем сайте.

За Карана проголосовали 50,89 процента голосов. В свою очередь кандидата от Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша поддержали 47,81 процента избирателей.

Еше четыре кандидата набрали менее одного процента голосов.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик попросил президента России Владимира Путина не оставлять республику на откуп бюрократам Европейского союза (ЕС). По его словам, чиновники Евросоюза душат Республику Сербскую и не дают ей нормально жить.

    Все новости