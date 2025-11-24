На выборах в Республике Сербской победил представитель правящей партии

В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) на выборах президента по итогам обработки бюллетеней с 92,79 процента участков победил представитель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Синиша Каран. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины на своем сайте.

За Карана проголосовали 50,89 процента голосов. В свою очередь кандидата от Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша поддержали 47,81 процента избирателей.

Еше четыре кандидата набрали менее одного процента голосов.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик попросил президента России Владимира Путина не оставлять республику на откуп бюрократам Европейского союза (ЕС). По его словам, чиновники Евросоюза душат Республику Сербскую и не дают ей нормально жить.