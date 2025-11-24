В России оценили темпы роста безналичных платежей

ЦБ: Количество безналичных операций в России выросло на 13 %

В III квартале 2025 года число безналичных операций по оплате товаров и услуг увеличилось на 13 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил Банк России.

Количество ежедневных безналичных платежей за товары и услуги с июля по сентябрь регулятор оценил в 243 миллиона, то есть больше 2 тысяч 800 операций в секунду.

При этом оказалось, что доля карточных платежей растет меньшими темпами, если сравнивать с другими безналичными способами. Например, с помощью биометрии, QR-кодов и других некарточных инструментов жители России оплатили 14 процентов покупок. Достигнутый результат 4,5 процентного пункта превысил прошлогодние значения.

ЦБ также отметил растущее увеличение числа платежных терминалов. Их количество в торговых компаниях по всей стране на 1 октября 2025 года выросло больше чем на полмиллиона относительно 1 октября прошлого года.

В то же время с июля по сентябрь объем наличных денег в обращении вырос почти на 660 миллиардов рублей, или в пять раз больше, чем в III квартале 2024 года. Динамику объяснили отключениями мобильного интернета.