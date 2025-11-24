Синоптик Вильфанд: Площадь снежного покрова в России уменьшилась до 87 %

В России стало меньше снега — площадь покрова в стране уменьшилась до 87 процентов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Снег выпал в Северо-Западном федеральном округе ФО, но в Центральном ФО он растаял, пояснил синоптик. «Площадь снега в России сейчас составляет 87 процентов», — уточнил Вильфанд.

В ближайшие дни самая неблагоприятная обстановка на фоне снега может возникнуть на Камчатке. Помимо лавиноопасности из-за большого количества осадков, в на российский регион обрушатся порывистый ветер и мокрый снег. Возможно также отложение мокрого снега, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что до конца ноября в европейской части страны продолжит держаться теплая погода. Столбики термометров в этих регионах России будут превышать климатическую норму на 3-6 градусов, подчеркнул специалист.